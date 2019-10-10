كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، أمس الأربعاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأضاف البيان، أن المخبأ يحتوي: على قاذف صاروخي من نوع RPG-7 و8 قذائف و8 حشوات دافعة لنفس القاذف RPG-7 و 5 صواريخ من نوع BM-21.

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت.



كما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأربعة قناطير و46 كيلوغراما بسيدي يعقوب، ولاية سيدي بلعباس، في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 24.4 كيلوغرام ببشار.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، برج باجي مختار وجانت، 15 شخصا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و 34 مولدا كهربائيا و40 مطرقة ضغط وجهاز(كشف عن المعادن، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 14008 خرطوشة بميلة. كما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أميناس، المدية وغليزان.