ستقام مقابلة الكأس الممتازة لكرة القدم، التي ستجمع بين حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، فريق اتحاد الجزائر، والمتوج بكأس الجمهورية فريق شباب بلوزداد، يوم السبت 2 نوفمبر بملعب 5 جويلية (الجزائر)، حسب ما أفادت به اليوم الخميس رابطة كرة القدم المحترفة، دون تحديد توقيت هذه المقابلة.

ومعلوم، أن الفائز بهذه المقابلة، سيخلف في سجل المنافسة، فريق اتحاد بلعباس الذي فاز في الطبعة السابقة على شباب قسنطينة بنتيجة (1-0) في المقابلة التي جرت بالبليدة، وذلك بفضل الهدف الذي جاء عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، من توقيع الدولي لعمارة الذي يتقمص حاليا ألوان مولودية الجزائر.