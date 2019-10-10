تتواصل القبضة الحديدية بين الرابطة المحترفة لكرة القدم وإدارة اتحاد الجزائر حول برمجة داربي العاصمة الكبير بين سوسطارة والعميد.

ولحد كتابة هذه الأسطر، وقبل 48 ساعة عن التاريخ الذي حددته الرابطة لإجراء هذا اللقاء المتأخر عن الجولة الرابعة، مازالت إدارة الاتحاد متمسكة بموقفها بضرورة تأجيل اللقاء.

وحسب أمين تيرمان، المكلف بالإعلام في النادي العاصمي، فإن اتحاد الجزائر سيقاطع اللقاء هذا السبت في حال عدم رجوع هيئة مدوار عن قرارها، لأنه من غير المعقول –حسبه- برمجة المباراة خلال تاريخ لـ"الفيفا"، ما حرم الاتحاد من خدمات خمسة لاعبين متواجدين في المنتخب العسكري، إضافة إلى اللاعب الليبي مؤيد اللافي الملتحق بمنتخب بلاده.