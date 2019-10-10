دخلت حوالي 3500 مشجعة إيرانية مدرجات ملعب "آزادي" في العاصمة الإيرانية طهران لتشجيع منتخب بلادهن في المباراة التي تجمعه بضيفه الكمبودي اليوم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر.

وبعد انتظار دام نحو 40 عاما، دخلت المرأة الإيرانية للمرة الأولى، ملعب كرة القدم، لتشجيع منتخبها الوطني، في قرار توصلت إليه الحكومة الإيرانية بعد ضغوط من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ووفرت السلطات الإيرانية البنية التحتية لاستقبال النساء في مدرجات خاصة، وتم بيع كل التذاكر الخاصة للنساء إلكترونيا في غضون دقائق معدودة بعد طرحها على موقع إلكتروني خاص بالحجز، وذلك تماشيا مع وعود الاتحاد الإيراني لكرة القدم والمطالبة الصريحة من "الفيفا".

وتلعب إيران في المجموعة الثالثة في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، إلى جانب كل من البحرين والعراق وكمبوديا وهونغ كونغ.