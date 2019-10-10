أثارت إجابة أول "رائد فضاء إماراتي" بمؤتمر صحفي له بعد رحلة في الفضاء استمرت 8 أيام جدلاً عبر الشبكات الاجتماعية.

وفي المؤتمر الصحفي الأول لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي أقيم مساء الأربعاء 9 أكتوبر 2019 في موسكو، سأل صحفي عربي سؤالاً قال إنه من جمهور "سكاي نيوز"، وهو هل الأرض دائرية أم مسطحة؟

وما أثار استغراب رواد الشبكات الاجتماعية أن المنصوري أخذ السؤال على محمل الجد وأجاب: "الأرض كورية، هذا أنا شفتها، فهذا من عندي أقولك إياها".

وأقيم المؤتمر للمنصوري ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، بمناسبة وصولهما من المحطة الفضائية الدولية بعد تجارب أجريت عليه هناك عقب رحلة الفضاء.

وفيه عبّر المنصوري عن سعادته بالتجربة كونه أول إماراتي يشارك في رحلة فضائية، وأشار إلى إجرائه 16 تجربة في الرحلة، 6 منها داخل المحطة، والباقي خلال وبعد المهمة التي انطلقت يوم 25 سبتمبر 2019 لصالح وكالات فضاء أمريكية وأوروبية وروسية ويابانية.