هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً تركيا، الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم "قواعد اللعبة" في سوريا. واعتبر أن تركيا ستتضرر ماليا بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد. لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن". وأضاف "ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها". كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.

إلى ذلك، قال: "يريد البعض منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة، في حين يرى البعض الآخر ضرورة البقاء خارج الصراع، والسماح للأكراد بخوض معاركهم (حتى مع مساعدتنا المالية). أما أنا فأقول تركيا عضو في الناتو، ويمكن ضربها بشدة مالياً وعبر العقوبات إذا لم يلعبوا وفق القواعد! أنا أراقب عن كثب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترمب أنقرة، فقبل يومين وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا من مغبة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود.