أدى سقوط منصة تم نصبها لمتابعة ألعاب الفروسية بوعدة عرش العبادلية ببلدية سيدي بوزيد في الأغواط إلى تسجيل إصابات بكسور وجروح في وسط المتفرجين، تم نقل أكثر من ستة مصابين منهم إلى المؤسسة العمومية الصحية الشهيد بجرة عبد القادر بآفلو في سيارة الحماية المدنية وفي سيارات خاصة حسب مصادر "الخبر" ولازالت عملية الإجلاء متواصلة، للإشارة تعرف بلديات الأغواط منذ أكثر من أسبوعين تنظيم ما يسمى "بالوعدة" عند مزارات وأضرحة الأولياء حيث تقام عدة أنشطة ثقافية وفنية وعروض للفنطازيا.