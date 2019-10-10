أقدم صباح اليوم سكان قرية قورة الواقعة ببلدية الهاشمية بـ 18كلم جنوب مقر ولاية البويرة على غلق الطريق الوطني رقم 8ب الرابط بين بلديتي سور الغزلان والبويرة بمقطع محور الدوران الرابط بالطريق المزدوج الجديد باقليم بلدية الهاشمية احتجاجا على التأخر في تجسيد مشروع ربط القرية بالغاز الطبيعي.

وحسب المحتجين فإن الأضرار التي نجمت عن التأخر في ربط المنازل بالقرية المذكورة بالغاز الطبيعي في زيادة الأتعاب والتهاب أسعار القارورة خاصة مع سقوط أولى الأمطار، كما كشفوا أن الأضرار مست كبار السن وحتى الأطفال بالمدارس والسكتات بسبب نقص التدفئة.

وأوضح المحتجون أنه كان من المقرر أن الأشغال تنطلق خلال مدة ثلاثة أشهر غير أن بيروقراطية الإدارة لم تدع المشروع يرى النور هذا وطالب السكان من السلطات المحلية القيام بدورها.