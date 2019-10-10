أكد المحامي مصطفى بوشاشي أن الناشط السياسي المعتقل كريم طابو يحظى بمعاملة حسنة داخل المؤسسة العقابية بالقليعة.

وجاء في منشور للمحامي على صفحته الرسمية في الفايسبوك " قمت اليوم رفقة زملاء محامين بزيارة المناضل السياسي كريم طابو، فوجدناه في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة. وأكد انه يحظى بمعاملة حسنة في المؤسسة العقابية بالقليعة ولكنه يعاني من إجراءات الحبس الانفرادي والتي قد تؤثر سلبا على معنوياته".

وأضاف بوشاشي "سوء المعاملة والإهانة التي تعرض لها كانت يوم اعتقاله من طرف الضبطية القضائية فقط".