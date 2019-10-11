تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت مساء أمس الخميس من إنقاذ شخص سقط من منحدر صخري بالمكان المسمى العيون الواقع عبر سواحل بلدية بوزجار.

ووفقا لمسؤولي الحماية المدنية فقد تمت العملية بتنسيق الجهود بين مصالح الحماية المدنية بعين تموشنت و خفر السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار و تمت الاستعانة بفرقة للغطاسين تابعة للحماية المدنية حيث جرى إنقاذ ذات الشخص البالغ من العمر 49 سنة بتقنيات اتسمت بالتحكم السريع في العملية رغم صعوبة المنحدر الصخري و حالة الهيجان التي سجلت بالبحر مثلما أبرزته مصالح الحماية المدنية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية التي تم إنقاذها كانت بصدد ممارسة هواية الصيد على مستوى ذات المنطقة الصخرية ليسقط من أعلى المنحدر حيث قدمت له الإسعافات الأولية بمجرد إنقاذه ليحول على جناح السرعة إلى مركز الإستعجالات الطبية.