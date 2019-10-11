أجلت مواجهة " الداربي"، بين مولودية بجاية وشبيبة بجاية إلى تاريخ لاحق، والتي تدخل ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقرر إجراؤها يوم السبت، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم الخميس، عبر موقعها الرسمي.

وأرجعت الرابطة هذا التأجيل إلى أسباب أمنية متعلقة بالنظام العام. وستشهد هذه الجولة قمة واعدة بين أولمبيك المدية و سريع غليزان، في الوقت الذي يستقبل فيه أمل الأربعاء ضيفه وداد تلمسان، رائد البطولة.