أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنها ستتخذ إجراءات لتفادي ما حدث للاعب الشاب هشام بوداوي عقب نهاية المواجهة الودية بين الجزائر وجمهورية الكونغو.

وفي بيان نشر في الموقع الرسمي للاتحادية، نددت هذه الأخيرة بما تعرض له لاعب نادي نيس الفرنسي، الذي بحجة رفض الإدلاء بأي تصريح في المنطقة المختلطة تعرض لاعتداء لفظي من طرف صحفي. الاتحادية وصفت الاعتداء بالدنيء ما أدى إلى تضامن واسع من قبل رفاقه وطواقم المنتخب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب مثل هذه التجاوزات.

وذكرت "الفاف" أن اللاعبين غير مجبرين على الادلاء بتصريحات في المنطقة المختلطة عقب نهاية المباريات، كما نوهت بقيام صحفيين بعد نهاية الندوة الصحفية للناخب الوطني للتنديد بما تعرض له اللاعب الشاب.