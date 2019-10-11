تجاوز المهاجم إسلام سليماني، صاحب هدفه الثلاثين مع الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم مساء أمس الخميس في لقاء ودي ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) بملعب "مصطفى تشاكر" (البليدة)، رابح ماجر (29 هدفا) في الترتيب التاريخي لهدافي "الخضر" ليصبح على بعد ستة أهداف عن أحسن هداف جزائري لكل الأوقات, عبد الحفيظ تاسفاوت.

وافتتح سليماني، المتواجد في لياقة عالية، باب التسجيل في الدقيقة السادسة للقاء. وكرر اللاعب (31 سنة) نفس الإنجاز بعد شهر من توقيعه هدف الفوز للمنتخب الجزائري، من رمية جزاء يوم 9 سبتمبر الماضي أمام البنين وديا (1-0) بملعب 5 جويلية (الجزائر).

ويبقى لاعب نادي موناكو متأخرا بستة أهداف عن المركز الأول للهدافين الجزائريين الذي يحتله منذ عشريتين كاملتين عبد الحفيظ تاسفاوت الذي ارتدى القميص الوطني ما بين 1990 و 2002.

و تراجع النجم السابق "للخضر" رابح ماجر للمركز الثالث برصيد 29 هدفا، متبوعا بلخضر بلومي (27) و جمال مناد (25).

ولم يتأخر سليماني، الذي التحق خلال مرحلة الانتقالات الصيفية بنادي موناكو على سبيل الإعارة قادما إليه من ليستر سيتي (انجلترا)، في إظهار إمكانياته الكبيرة بتسجيله 4 أهداف وتقديمه 5 تمريرات حاسمة.

وتم ترشيح اللاعب السابق لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لجائزة أحسن لاعب للبطولة الفرنسية لشهر سبتمبر رفقة لاعب نادي ليل، النيجيري فيكتور أوسيمهان (هدفان وتمريرتان حاسمتان) ومدافع نادي نانت، نيكولا بالوا.