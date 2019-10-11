نظم أمس العشرات من أولياء تلاميذ مدرسة أين سينا بمنطقة أولاد شناف بعين بوسيف المدية وقفة احتجاجية أمام المدرسة أين كان برفقة الأولياء، أبناءهم المتمدرسين بهذه المدرسة ، وقد أرجع أولياء التلاميذ السبب وراء هذه الوقفة للحالة الكارثية التي تعرفها الطريق البلدي التي تربط منطقتهم بالطريق الوطني رقم 60 أ وبمدينة عين بوسيف أين يشهد هذا الجزء من الطريق حالة كارثية بسبب الأمطار الأخيرة والتي جعلت سكان هذه المنطقة والتوافنية وكذا السوافطية في عزلة تامة مما حرم المعلمين من الالتحاق يقاعات التدريس كون جلهم من بلديات مجاورة ، كما أن تلاميذ الدخامنية وأولاد شناف لم يعد بوسعهم استعمال النقل المدرسي للتنقل إلى قاعات الدراسة بوسط المدينة كون حافلات النقل باتت تضطر للتوقف بعيدا عن مساكنهم بمسافات تفوق الأربعة كيلومترات ليضطروا إلى التنقل سيرا على الأقدام من أجل استعمال حافلات النقل المرسي للاتلتحاق بصفوف الدراسة، هذا وقد ناشد أولياء التلاميذ والي المدية والمسؤولين المحليين من أجل مساعدتهم لتهيئة وتعبيد هذا الحزء من الطريق لمسافة 5 كيلومترات ،خاصة وأن الشطر الأول تم تعبيده منذ أزيد من أربع سنوات ولم يتم إتمام الشطر الثاني لتبقى بذلك معاناة العشرات من العائلات والمئات من التلاميذ رهن الأحوال الجوية.