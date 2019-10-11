أعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية اليوم الجمعة مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة القامشلي السورية مشيرا إلى أنه استهدف مسلحين أكراد.

وقال التنظيم في تقرير نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة له إن مقاتلين من الدولة الإسلامية فجروا السيارة التي كانت متوقفة قرب موقع أمني كردي في المدينة.

وكانت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا قالت في وقت سابق إن سيارة ملغومة انفجرت في القامشلي يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.