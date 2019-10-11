سيتم تدعيم قريبا 8 ملاعب لكرة القدم تتجاوز سعتها 20 ألف مقعد بالعشب الطبيعي حسبما أعلن عنه اليوم الجمعة بوهران وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي.

وأبرز الوزير على هامش زيارته التفقدية لورشات انجاز مرافق رياضية جديدة وأخرى تجري بها أشغال إعادة تأهيل تحسبا لاحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط في سنة 2021 أن "كرة القدم تلعب على العشب الطبيعي ونتوفر بالجزائر على العديد من الملاعب بمعايير دولية غير أنها بحاجة إلى إعادة تأهيل بطريقة ناجعة وتدعيمها بالعشب الطبيعي".

وأشار إلى أنه "حقيقة أن مشكل غالبية الملاعب في الجزائر تكمن في نوعية العشب غير أنه نعتزم على مستوى الوزارة حل هذه المشكلة قريبا وهذا بالتوقيع على اتفاقية مع وزارة الفلاحة من أجل انجاز مشاتل للعشب الطبيعي عبر مناطق مختلفة من الوطن مما سيسمح في المستقبل بالعمل وفق نظام القطع على مستوى الملاعب التي سيتم تغطيه أرضياتها بالعشب الطبيعي".

وأكد برناوي أن الجزائر تتوفر فعلا على ملاعب تتيح لها الترشح لتنظيم تظاهرات دولية كبيرة في كرة القدم شريطة أن تكون هذه التجهيزات مطابقة للمعايير الدولية مما يتعين إعادة تأهيلها في أقرب الآجال.

وجاءت تصريحات الوزير كرد فعل على ما أدلى به الثلاثاء الماضي مدرب الفريق الوطني جمال بلماضي الذي تأسف على نوعية أرضيات الملاعب الجزائرية وكون فريق يعد بطل إفريقيا لا يتوفر على ملعب بأرضية ملائمة لاستقبال المنتخبات الكبيرة.