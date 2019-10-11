وجه وزير الموارد المائية، علي حمام، انتقادا لاذعا للمشرفين على محطة بومزراق بمدينة ونزة (تبسة) لمعالجة المياه عندما قدّموا عرضا في شرح البطاقة التقنية للمحطة، ولاحظ بكل عفوية أن مدة الإنجاز 15 شهرا، بينما كان العنوان أن العملية تندرج في إطار البرنامج المستعجل من أجل الشروع في استغلال المحطة. فرد الوزير بأنه لا يقتنع بأن حاجة ضرورية للمواطن للماء الشروب في حال الاستعجال يتطلب الأمر عام وثلاثة أشهر. فهل يقصد المشرفون الاستعجالي البطيء تحت عنوان المثل الشعبي ”الشغل المليح يطوّل”.