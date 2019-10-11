أعرب طلبة وأساتذة بجامعة المسيلة، عن تذمّرهم وقلقهم من ”تغوّل” أحد الأساتذة والذي يوصف بأنه صاحب ”العشرة مهام” بالنظر إلى المهام التي يتقلّدها في الوقت ذاته، ولم تسلم منه حتى مسابقة دكتوراه الأخيرة. ورغم أنه ليس مختصا، إلا أنه تحوّل في وقت قياسي إلى صاحب الأمر والنهي في كل المسائل، ومع ذلك يقول الطلبة الرافضين لهذا الوضع الذي أفسد الكلية، حسبهم، لا تزال قضية هدم 12 مخبرا وتحويلها دون رخصة وطلاء الجامعة وإعادة تهيئة موقف السيارات وتبليطه بالإسمنت، تثير تساؤلات لدى الطلبة والأساتذة. فهل يعلم وزير التعليم العالي بما يحدث في جامعة المسيلة؟