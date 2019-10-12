تنطلق هذا السبت، عملية المراجعة الاستثنائية الثانية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قررت الخميس الماضي، تمديد آجال مراجعة القوائم الانتخابية 12من أكتوبر الجاري إلى غاية 17 من الشهر نفسه.

وعللت السلطة المستقلة للانتخابات قرار تمديد فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بـ "الاستجابة للطلب الملح من المواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري".

وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة الأولى للقوائم الانتخابية التي كانت قد بدأت يوم 22 سبتمبر الماضي وانتهت في السادس أكتوبر الجاري.