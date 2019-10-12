تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره الليبي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.

وسجل هدف المنتخب المغربي اللاعب جواد الياميق (د 20)، قبل أن يعادل اللاعب سند الورفلي للفريق الليبي (42).

وسيواجه الفريق المغربي في مباراة ودية ثانية منتخب الغابون يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب طنجة الكبير (الثامنة مساء).

وتدخل المباراتان الوديتان في إطار الاستعدادات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

يذكر أن المنتخب المغربي سيستهل مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب موريتانيا في شهر نوفمبر المقبل برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إفريقيا الوسطى وبوروندي.