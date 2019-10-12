تسببت نهاية نهار أمس عمليات الحفر العشوائي في انفجار قناة رئيسية لنقل غاز المدينة بحي البفة في بلدية عين العسل وشكلت في عين المكان ألسنة من اللهب ما أدى إلى حالة طوارئ وتدخل الوحدة المختصة للحماية المدنية والمصالح الأمنية وسط حالة رعب لدى سكان محيط الانفجار وتدفق الغاز المكثف في الأجواء، وقد تسبب في هذا الحادث الحفر العشوائي للبناء الفوضوي انطلقت أشغاله مع بداية جنوح الظلام، والحادث حسب المصالح الأمنية أمثاله بالعشرات في تدخلاتها والتي استهدف تخريب المنشآت القاعدية في شبكات نقل الغاز والمياه والتصريف الصحي والطرقات في غياب السلطات المنتخبة والإدارية والتقنية أمام استفحال ظاهرة حيازة الأراضي وأشغال الحفر العشوائي للبناء الفوضوي والربط غير المرخص لشبكات المياه والتصريف الصحي وهي التي خربت المنشآت القاعدية للوسط الحضري ومحيطه وكل السلطات المعنية تلتزم الموقف المتفرج.