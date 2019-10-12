أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بخنشلة، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم السبت، أنه في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتڤرت، تاجر (01) مخدرات بحوزته (124.6) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بباتنة، أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا (20.3) كيلوغرام من نفس المادة.

وأضاف ذات المصدر أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتمنراست، ستة (06) أشخاص وحجزت مولدا (01) كهربائيا ومطرقة (01) ضاغطة بالإضافة إلى (1100) لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين تم حجز(4248) وحدة من الألعاب النارية بورڤلة.



من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود بتبسة مهاجرين (02)غير شرعيين بحوزتهما (480) قرص مهلوس، كما تم ضبط (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان والأغواط.