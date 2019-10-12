توفي اليوم السبت بباتنة المجاهد عماربلعقون عن عمر يناهز 94 سنة، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين. الفقيد وهو من مواليد أريس ولاية باتنة تشبع بالقيم الوطنية من خلال نضاله السياسي في الحركة الوطنية، أنخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1947 لينتقل بعدها من النضال السياسي للعمل العسكري، فكان من الرعيل الأول الذي ألتحق بصفوف جيش التحرير الوطني أول نوفمبر 1954 .

لقد أظهر المرحوم كفاءة في النضال والجهاد حيث تقلد مسؤولية قائد ناحية أريس وشارك في عدة معارك منها معركة إفري لبلح بقيادة الشهيد مصطفى بن بولعيد. كما كان أحد المسؤولين عن مركز التكوين بتونس رفقة صالح قوجيل (الرئيس الحالي لمجلس الأمة بالنيابة) إلى أن ألقي عليه القبض ليعتقل مع أعضاء الولاية بتونس إلى غاية الاستقلال.

وتقلد الفقيد عقب الاستقلال مهمة الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بباتنة لغاية تقاعده حيث بقي مخلصا لرسالة الشهداء.

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى أسرة الفقيد ورفقائه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد اليوم السبت بعد صلاة العصر بمقبرة بوزوران بولاية باتنة.