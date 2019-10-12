قررت إدارة أهلي برج بوعريريج فسخ عقد الحارس الدولي السابق فوزي شاوشي حسبما علم اليوم السبت من المناجير العام للنادي كمال معوش.

وأوضح ذات المصدر أن قرار التخلي عن خدمات الحارس شاوشي جاء بناء على طلب من مدرب الفريق الفرنسي فرانك دوما ووذلك عقب ما حدث قبل المباراة الأخيرة داخل الديار برسم البطولة أمام شبيبة الساورة والتي انتهت لصالح الفريق الضيف 1-0.

وأضاف ذات المتحدث ولقد طلب المدرب عدم الاحتفاظ بالحارس شاوشي في التشكيلة وذلك بعد التقرير المفصل الذي وقف عليه لما حدث قبل وبعد المباراة أمام الساورة وهي تصرفات غير رياضية وغير مبررة خصوصا دخوله في مناوشات مع الأنصار ومنه قرر التخلي عن خدمات الحارس شاوشي لأسباب انضباطية بهدف الحفاظ على المجموعة.

وأكد أن المدرب فرانك دوما سيواصل مهمته على رأس العارضة الفنية ولا توجد لديه أي نية لمغادرة الفريق كما تم تداوله في بعض مواقع الأنصار. وقد لقي قرار إبعاد شاوشي من التشكيلة استحسان الأنصار الذين تنقلوا بأعداد غفيرة لملعب التدريبات للمطالبة بمعاقبة الحارس الدولي السابق الذي -حسبهم- تسبب في الهزيمة الأخيرة فضلا عن تدني مستواه الفني الذي عرف به خلال المواسم الماضية .

للإشارة سيكمل الفريق البرايجي مرحلة الذهاب بحارسي مرمى وهما سيد محمد سيدريك والحارس الدولي لأقل من 23 سنة زكريا بوحلفاية في انتظار انتداب حارس آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.