أنجبت سيدة ليلة السبت إلى الأحد 4 توائم في ولادة قيصرية بمستشفى "زيوشي محمد" بطولقة ( 40 كلم غرب ولاية بسكرة). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر استشفائية، أن التوائم الأربعة (3 ذكور وأنثى) انجبتهم سيدة تبلغ من العمر 24 سنة تنحدر من بلدية برج بن عزوز في أول ولادة لها بعد 35 أسبوعا. ويوجد المواليد الأربعة ووالدتهم في حالة طبية مستقرة على مستوى مصلحة الولادة.

وقد تم تسخير طاقم طبي متكون من طبيبة أمراض النساء وأطباء مختصين وممرضين للإشراف على عملية توليد السيدة التي استمرت لساعتين وتكللت بالنجاح.