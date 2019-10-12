تم تسجيل 22 إصابة بالتهاب السحايا بمستشفى"محمد زيوشي" بطولڤة ( 40 كلم غرب ولاية بسكرة)، حسبما أفاد به اليوم السبت مدير الصحة الولائي محمد العايب .

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحالات المسجلة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أيام وعام واحد تم إثبات إصابتهم بهذا المرض بعد تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وقد تم تشكيل لجنة طبية مختصة تم إرسالها إلى مستشفى طولڤة لمتابعة الوضعية الطبية للمصابين التي لا تدعو إلى القلق وليس هناك خطورة على المصابين.

وتظهر على المصابين بالتهاب السحايا جملة من الأعراض كالحمى وعدم القدرة على رؤية الإضاءة وأعراض التعب والإرهاق مما يدعو بالضرورة إلى التقرب من المصالح الاستشفائية، حسب ذات المسؤول .

وقد عرفت المصالح الاستشفائية وخاصة الاستعجالات الطبية وطب الأطفال بالمستشفى حالة اكتظاظ مما نجم عن ذلك التخوف من انتقال العدوى إلى المرضى المتواجدين على مستوى المصالح الطبية لاسيما من المصابين بالأمراض القلبية والصدرية .