طالب سيناتور في مجلس الأمة اليوم بإرجاء المصادقة على فانون المالية الجديد.

و كتب السيناتور بن زعيم عبد الوهاب في منشور له اليوم على صفحة التواصل الإجتماعي : " بعض الزملاء أعضاء مجلس الأمة يفضلون إرجاء قانون المحروقات إلى جانفي القادم أي بعد انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن ونحن في حملة انتخابية وحملة رئاسية ساخنة جدً، أن نناقش هذا القانون المصيري مع العلم أن هناك قانون المالية والذي سياخذ حيزًا ووقتًا كبيرًا لمناقشته والمصادقة عليه".

و أضاف : "قانون المحروقات وجب أن يناقش في هدوء وتأني بعيدا عن مناقشات الحملة الانتخابية، لذلك نتمنى إرجاؤه في وقته المناسب لكي لا نضطر لإيقافه عند طلب المصادقة عليه في المجلس..نحن نمثل رأيكم ..إذن ما رأيكم ..سيكون صوتي هو صوتكم في المجلس".