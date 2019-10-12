ووري الثرى جثمان المجاهد عمار بلعقون بعد صلاة عصر اليوم السبت بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة في موكب جنائزي مهيب .

وأقيمت قبل ذلك صلاة الجنازة على روح الفقيد بمسجد أول نوفمبر 1954 بمدينة باتنة بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وعدد من مجاهدي المنطقة وأقرباء الراحل وعدد غفير من المواطنين.

ويعد المجاهد الراحل عمار بلعقون، حسب الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين العابد رحماني من الرعيل الأول للثورة التحريرية بمنطقة الأوراس وأحد رفقاء الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد، حيث ساهم معه في التحضير لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 وعمل ضمن المجموعة القليلة التي أمنت قوافل نقل السلاح من تونس إلى الجزائر.

وشارك الفقيد في عديد المعارك وكذا الكمائن التي استهدفت قوات الاحتلال في تلك الفترة وعرف بشجاعته و وطنيته وحبه الكبير و وفائه للجزائر، حسب ما ذكره العابد رحماني.

للتذكير فقد شغل الراحل بعد الاستقلال و لسنوات طويلة منصب أمين ولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين بباتنة .

وقد توفي المجاهد عمار بلعقون اليوم السبت بمنزله العائلي بمدينة باتنة عن عمر ناهز ال 94 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش لأشهر.