صرح وزير التجارة، السعيد جلاب، اليوم السبت بالجزائر أن الحكومة تعمل على تحضير مناخ مناسب لاستحداث مؤسسات ناشئة معتبرا أن عدة خدمات مستوردة يمكن تقديمها محليا.

وخلال حفل افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2019-2020 بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، أكد جلاب قائلا "نقوم على مستوى الحكومة بتحضير مناخ مناسب لمؤسسي المؤسسات الناشئة والمقاولين الذاتيين حيث يعكف حاليا كل قطاع (دائرة وزارية) على تثمين مؤسساته الناشئة".

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى الإجراءات المتخذة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي ستتم مناقشته غدا الأحد من طرف مجلس الوزراء. وقد ذكر في هذا الصدد بتأسيس صندوق مرافقة لهذه المؤسسات الناشئة والتسهيلات الجبائية لفائدة هذا الصنف من المؤسسات إضافة إلى إنشاء مناطق تكنولوجية حول نموذج "سيليكون فالي" (كاليفورنيا، الولايات المتحدة).

وبالنسبة للوزير فإن الجزائر تراهن على المؤسسات الناشئة من خلال استحداث فضاء مناسب لهذه المؤسسات الشبانية بهدف مواجهة تحديات التكامل الإقليمي.ويتعلق الأمر حسب رأيه بـ "الوعي بأهمية طاقاتنا الشبانية". كما أضاف "إلى حد الأن يعتبر الشاب الحامل لمشروع مؤسسة مثل الأخريات في مجال التنظيم والجباية. والآن المجال مفتوحا من أجل توفير محيط جديد وتحرير المبادرات".

ولدى شرحه لدور المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني، أوضح جلاب أن الجزائر تستورد حوالي 4 مليار دولار من الخدمات الخاصة بالخبرة في حين أن أغلبية مكاتب الدراسات الأجنبية الناشطة في الجزائر توظف جزائريين مكونين محليا. وقال الوزير "إننا ندفع بالعملة الصعبة حلا موجودا في بلدنا (...) وميزان المدفوعات لا يسمح لنا بهذه التبعية".

وحذر الوزير قائلا إن تشجيع المؤسسات الناشئة يندرج أيضا في إطار هذه الإصلاحات التي أصبحت ضرورية بالنظر لتطورات الاقتصاد العالمي، ولم يعد لدينا الخيار فالبقاء في مكاننا في عالم يتطور، هو بمثابة التراجع وإذا تأخرنا أكثر سيكون ثمن الاستدراك باهظ".

وفي نفس السياق، رفض جلاب الانتقادات بخصوص انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية، حيث قال "كل بلدان العالم تنظم إلى مناطق تبادل حر عديدة. ففي عالم مندمج أكثر فأكثر إذا لم ننضم فسنصبح على الهامش.وأوضح قائلا "البلدان التي انضمت ربحت الكثير. فإذا تمكنت هذه البلدان من بلوغ 60 بالمائة من أهدافها فإنها تعتبر مناطق الاندماج كاتفاق جيد".

واسترسل يقول "مع منطقة التبادل الحر الإفريقية، الجزائر ستمر إلى امتدادها الإفريقي، ولكن من أجل النجاح في هذا التحدي يجب العمل أكثر في مجالي الابتكار والرقمنة اللذان يعدان عاملين مسرعين لكل اقتصاد يُريد الاندماج".

و في رده على سؤال حول استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، قال جلاب أن هذا القرار يمثل "مرحلة أولى، كفيلة بإجراء تعديل بعد تقييم تنفيذها". وذكر الوزير أن الإجراء "لا يخص سوى السيارات التي تسير بمحركات البنزين، قائلا في هذا الشأن "أوروبا تريد التخلص من السيارات التي تسير بالمازوت ولن نقوم بهذا في الجزائر".