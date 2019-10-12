أصيب أربعة أشخاص بجروح اليوم السبت في حادث سقوط سيارتهم بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت به الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أنه سجل في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال اليوم على مستوى الطريق الإجتنابي الشمالي للعاصمة سقوط سيارة من جسر وادي الحراش، ما خلف إصابة أربعة أشخاص كانوا على متن المركبة.

وقال المصدر أنه لم يتم تسجيل لحسن الحظ أي وفيات إثر هذا الحادث، في حين تم التدخل من قبل أعوان الحماية المدنية لإسعاف ونقل الجرحى نحو مستشفى سليم زميرلي للتكفل بهم.

وتم تسخير شاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف خلال عملية التدخل، يضيف الملازم بن خلف الله.