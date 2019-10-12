خطف شباب بلوزداد ''مؤقتا'' كرسي ريادة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه أمام الضيف، اتحاد بسكرة (3-2)، اليوم السبت بملعب 20 أوت 1955، في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

وافتتح ''الشباب'' باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر اللاعب بشو، قبل أن يضيف زميله بلحول الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45+3 عبر ركلة جزاء.

وتمكن ممثل بسكرة من تقليص الفارق في الدقيقة الـ 45+3 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب لخضاري، قبل أن يضيف زميله بن قويدر هدف التعادل في الدقيقة الـ61.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للتعادل الإيجابي، تمكن أصحاب الضيافة من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب بلحول في الدقيقة الـ 82.

وبفضل هذا الفوز، يرفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة الـ 14 محتلا المرتبة الأولى ''مؤقتا''، بينما تجمد رصيد نادي بسكرة في المرتبة الخامسة بمعية أهلي برج بوعريريج بـ 9 نقاط.

ولحساب نفس الجولة، قاطع اتحاد الجزائر رسميا الداربي العاصمي ضد مولودية الجزائر، الذي كان مبرمجا اليوم السبت بملعب 5 جويلية على الساعة (45: 17) لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد اتصلت بالرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل تأجيل هذا اللقاء. وبرر بطل الجزائر الحالي طلب التأجيل كون اللقاء المحلي تم برمجته في تاريخ الفيفا، معتمدا في طلبه على المادة 29 للقوانين العامة لمنافسة الرابطة الأولى لموسم "2019-2020" فضلا عن وجود خمسة من لاعبيه ضمن المنتخب الوطني العسكري .

وتجرى مقابلة أولمبي الشلف - شبيبة القبائل، بينما سيقام لقاء شبيبة الساورة - نادي بارادو على الساعة 19:00.

النتائج المؤقتة:

شباب بلوزداد- اتحاد بسكرة 3-2

مولودية الجزائر- اتحاد الجزائر (غياب اتحاد الجزائر)

أولمبي الشلف- شبيبة القبائل (جارية حاليا)

شبيبة الساورة- نادي بارادو (19:00)

لعبت من قبل:

امل عين مليلة - مولودية وهران 2-1

بلعباس : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 1-1

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 2-2

وفاق سطيف - نجم مقرة 3-0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 14 6

2. مولودية الجزائر 11 5

3. شبيبة القبائل 10 5

--. مولودية وهران 10 6

5. ش برج بوعريريج 9 6

--. اتحاد بسكرة 9 7

7. شباب قسنطينة 8 7

--. نجم مقرة 8 7

--. جمعية عين مليلة 8 7

10. اتحاد الجزائر 7 4

--. شبيبة الساورة 7 4

--. اتحاد بلعباس 7 6

--. وفاق سطيف 7 7

--. نصر حسين داي 7 7

15. نادي بارادو 4 5

16. جمعية الشلف 1 5