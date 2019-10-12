أعلنت وزارة الصناعة و المناجم أمس السبت أن مصنع السيارات الياباني سوزوكي أبدى رغبته في إنشاء مصنع لتركيب السيارات في الجزائر.

و ذكرت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت، التي استقبلت وفدا ياباني من ممثلي وزارة الخارجية اليابانية و ممثلين عن شركة سوزوكي، ترأسه سفير اليابان في الجزائر، أن المصنع الياباني الذي دخل في شراكة مع المجمع طحكوت لتركيب السيارات، في مصنع بمدينة سعيدة، لم يتلق بعد الضوء الأخضر من طرف المجلس الوطني للاستثمار لمباشرة عملية تركيب السيارات.

و ختمت وزارة الصناعة بيانها بأن "شركة سوزوكي أكدت رغبتها في تجسيد مشروع مصنع لتركيب سياراتها في الجزائر الذي سيحقق مناصب عمل كثيرة و يساعد على تحويل التكنولوجيا".