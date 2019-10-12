تمكن أولمبي الشلف من تسجيل أول فوز له في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 1-0)، في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء لصالح أولمبي الشلف عبر اللاعب جاهل في الدقيقة ال23 من عمر الشوط.

فوز الأولمبي اليوم يجعله يرفع رصيده إلى النقطة الرابعة محتلا دائما المرتبة الأخيرة بمعية نادي بارادو، بينما تجمد رصيد ''الشبيبة'' في النقطة العاشرة متمركزة في المرتبة الثالثة إلى جانب مولودية وهران.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، خطف شباب بلوزداد ''مؤقتا'' كرسي ريادة الرابطة المحترفة الأولى، بعد فوزه أمام الضيف، اتحاد بسكرة (3-2), بملعب 20 أوت 1955.

وافتتح ''الشباب'' باب التسجيل في الدقيقة ال4 عبر اللاعب بشو، قبل أن يضيف زميله بلحول الهدف الثاني في الدقيقة ال45+3 عبر ركلة جزاء.

وتمكن ممثل بسكرة من تقليص الفارق في الدقيقة ال45+3 عبر ركبة جزاء سددها اللاعب لخضاري, قبل أن يضيف زميله بن قويدر هدف التعادل في الدقيقة ال61.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للتعادل الإيجابي، تمكن أصحاب الضيافة من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب بلحول في الدقيقة ال82.

وبفضل هذا الفوز، يرفع النادي العاصمي رصيده إلى النقطة ال14 محتلا المرتبة الأولى ''مؤقتا''، بينما تجمد رصيد نادي بسكرة في المرتبة الخامسة بمعية أهلي برج بوعريريج ب9 نقاط.

ولحساب نفس الجولة, قاطع اتحاد الجزائر رسميا الداربي العاصمي ضد مولودية الجزائر، الذي كان مبرمجا اليوم السبت بملعب 5 جويلية (17 :45 سا) لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد اتصلت بالرابطة المحترفة لكرة القدم من أجل تأجيل هذا اللقاء. و برر بطل الجزائر الحالي طلب التأجيل كون اللقاء المحلي تم برمجته في تاريخ الفيفا، معتمدا في طلبه على المادة 29 للقوانين العامة لمنافسة الرابطة الأولى لموسم "2019-2020" فضلا عن وجود خمسة من لاعبيه ضمن المنتخب الوطني العسكري .

وتجرى حاليا مقابلة شبيبة الساورة - نادي بارادو بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

وكانت الدفعة الأولى لحساب هذه الجولة قد جرت وقائعها يومي 11 و12 سبتمبر الفارط.