نشر أندي روبين المؤسس المشارك لنظام "أندرويد" الرئيس التنفيذي لشركة أسينشيال Essential مقطع فيديو أظهر فيه هاتفا غريب الشكل تنوي شركته طرحه بالأسواق.

ويعتبر تصميم هاتف بروجكت جيم Project Gem الأغرب بين الأجهزة، حيث إن طوله كبيرا جدا مقارنة بعرضه، مما يجعله يبدو كجهاز تحكم عن بعد لأحد الأجهزة الإلكترونية.

وشاشة الهاتف تعمل باللمس وتمتد على طول واجهته الأمامية، وفيها ثقب صغير بزاويتها العلوية اليسرى مخصص للكاميرا، وزود بمكبر صوت على الحافة العلوية للهيكل.

أما الكاميرا الأساسية وماسح بصمات الأصابع فجاءا على الواجهة الخلفية، وأزرار التشغيل والتحكم بالصوت وضعت على الحافة اليمنى.

وتبعا للتسريبات فإن هذا الهاتف سيعمل بمعالج سنابدراغون 730، ونظام تشغيل "أندرويد". ويمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وسيحصل على الكثير من الميزات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي.