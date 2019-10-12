قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة بإطلاق نار في قاعة تجري فيها "مراهنات غير قانونية" في نيويورك، وفق ما أفادت الشرطة.

وأكّد مسؤول في شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس عدم توقيف أي شخص بعد على خلفية إطلاق النار الذي وقع في وقت مبكر السبت في بروكلين بينما لا يزال الدافع والظروف المحددة للعملية غير واضحة.

ووقع إطلاق النار في شارع يوتيكا أفينيو الرئيسي في النادي الخاص الذي قال رئيس المحققين في شرطة نيويورك ديرموت شيا إنه "مكان مراهنات غير قانونية".

وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا على الفور بينما أصيب رجلان وامرأة بجروح لا تشكّل تهديداً على حياتهم.