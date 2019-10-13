الظاهر أن رسالة الناخب الوطني، جمال بلماضي، للاعبين مزدوجي الجنسية أو ذوي الأصل الجزائري، بتمثيل الجزائر، وصلت إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، حيث قام مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي، جوردن حلايمية، بالكشف عن رغبته في التواجد مع “الخضر” مستقبلا. وظهر صاحب الـ19 عاما على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني الجديد بالنجمتين، وأرفق صورته بالحرفين اللاتينيين “DZ” اللذين يرمزان للجزائر.

وينشط جوردن حلايمية في الدفاع وهو يتمتع ببنية مورفولوجية قوية (1.87م و83 كلغ)، وحاليا يلعب مع رديف سانت إيتيان، في انتظار فرض نفسه مع الأكابر.