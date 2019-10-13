أفاد سكان من محيط سد كدية أسردون ببلدية الميهوب شرقي المدية بأن الخبراء الأجانب في الزلازل، الذين كلفوا بدراسة حول ما إذا كان لامتلاء حوض السد بالمياه علاقة بالهزات الأرضية التي توالت على محيطه خلال العامين الماضيين، قاموا بعد الدراسة بتحديد نقطة قصوى لا يمكن أن يتجاوزها علو مياه السد، لتجنب وقوع هزات أرضية وتسببها في تحرير طاقات كهرومغناطيسية كامنة، الشيء الذي كانت يومية “الخبر” قد تطرقت إليه في تحقيق حول الزلزال الذي هز منطقة الميهوب قبل عامين، مستندة إلى وقائع زلزالية مماثلة شهدتها عدة دول عبر العالم، لكن ذلك ووجه بتكذيب قاطع من قبل السلطات على ألسنة خبراء آنذاك.. لكن سكان المنطقة ومن بينهم أساتذة وجامعيون اكتشفوا الأمر مؤخرا وعرفوا أن “الخبر” صدقت وكذب مكذبوها.