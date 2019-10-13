قال علي حمام، وزير الموارد المائية، على هامش زيارته لسد وادي ملاق بونزة شمالي ولاية تبسة، إنه يعتزم الرجوع، بعد شهر من تاريخ زيارته هذه، بعدما وعده المشرفون على السد بالشروع في تركيب واستغلال محطة معالجة المياه لتزويد 6 بلديات بتبسة. وأشهد الوالي على ذلك. كما رد الوزير، خلال زيارة محطة بومزراق بونزة، على إطار كان بصدد تقديم شروحات قائلا له: “لا تتعب نفسك، أنا على علم بأن التجهيزات ليست جديدة بل كانت في ولاية بجاية وتم الاستغناء عنها ليتم نقلها إلى ونزة”، وحتى محطة سد وادي ملاق قديمة وستجلب من سد في ولاية سطيف لتركيبها في تبسة مثلما كان الحضور يردده خلال الزيارة.