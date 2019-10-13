يشارك حاليا عدد معتبر من المواطنين في وقفة احتجاجية بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني للتعبير عن رفضهم لقانون المحروقات.

استجاب مواطنون لنداءات المشاركة في الاحتجاج اليوم أمام الغرفة السفلى للبرلمان لاعلان الرفض المطلق لقانون المحروقات الذي أثار الكثير من الجدل وسط الخبراء والطبقة السياسية بمنحه امتيازات غير مبررة للشركات البترولية الأجنبية.

وكان القانون في قلب المسيرة 34 من الحراك الشعبي يوم الجمعة الفارط أين تعالت نداءات المشاركة بقوة في وقفة اليوم أمام المجلس الشعبي.

وشهد محيط هذا الأخير تعزيزات أمنية كبيرة فتم غلق كل الطرق المؤدية إليه.