قام عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، اليوم الأحد، بتوقيف رئيس بلدية بني مسوس ورئيس بلدية جسر قسنطينة وثلاثة منتخبين بذات البلدية.

أشارت مصالح ولاية الجزائر في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للولاية على "فايسبوك"، أنه "تبعا لثبوت المتابعات القضائية طبقا لنص المادة 43 من قانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية، قام عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر بتوقيف هذا اليوم وإلى غاية الفصل في القضية من طرف العدالة كل من:

- سليمان هوادف، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس.

- موسى عروس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.

- يوسف سميدع، نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.

- بلخير رويبات، نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.

- أعمر خنوش، مندوب بلدي للمجلس الشعبي لبلدية جسر قسنطينة.