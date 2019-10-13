تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن وهران من تفكيك ورشتين سريتين مختصتين في تحضير المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية بدون رخصة لغرض المتاجرة، حسبما علم اليوم الأحد من ذات السلك الأمني.

وأوضح ملازم أول للشرطة تواتي محمدي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن هذه العملية النوعية جاءت استغلالا لمعلومات مؤكدة عن وجود مخبرين سريين يقومان بعملية المتاجرة في مواد صيدلانية مغشوشة ومكملات غذائية باستعمال مواد غذائية للرضع منتهية الصلاحية وتقليد علامات تجارية أجنبية.

ومكنت التحريات من توقيف المشتبه الرئيسي في حالة تلبس بصدد شحن كمية من المكملات الغذائية تقدر بـ 255 كلغ كانت مخبأة بإحكام وسط كمية من المواد الصيدلانية للتمويه.

كما تم خلال عملية تفتيش الورشتين حجز 14.282 علبة حليب أطفال منتهية الصلاحية و420 علبة صغيرة من أقراص سكارين

و3.235 علبة حليب (لاديميل) و870 علبة حليب أطفال أخرى و370 وحدة دواء أحمر و25 كيس من مادة السكر ديكستروز بوزن 25 كغ لكل كيس وقصاصات تحمل صنع في دولة أحنبية.

وتم أيضا حجز مبلغ مالي العملة الوطنية تقدر بـ 350 ألف دج وآخر من العملة الصعبة يقدر بـ 4.105 أورو وسيارتين إلى جانب عتاد ومعدات لصناعة المكملات الغذائية الأجنبية.