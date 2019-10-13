كشفت مصالح الجمارك على مستوى المركز الحدودي الحدادة التابع لمفتشية أقسام الجمارك سوق أهراس بتاريخ 11 أكتوبر من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت بـ 3622 قرص.

إضافة إلى ذلك، تم على مستوى نفس المركز الحدودي، بتاريخ 12 أكتوبر، وأثناء إتمام إجراءات الدخول الى التراب الوطني، تم حجز من مسافر جزائري كمية أخرى من الاقراص المهلوسة قدرت بـ 7810 قرص كانت مخبأ بإحكام داخل تجاويف السيارة.

وفي نفس السياق، تم حجز 468 قرص مهلوس على مستوى مطار هواري بومدين، أثناء مراقبة رحلة قادمة من مدينة مرسيليا، والأقراص كانت مخبأ في علبة البسكويت داخل حقيبة المسافر.