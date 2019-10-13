اننقل المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة ليل على متن طائرة خاصة، على أن يجري زملاء رياض محرز مساء اليوم حصة تدريبية مغلقة تكون مسبوقة بحصة فيديو بالفندق، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

للإشارة، التحق لاعب وسط الميدان الدفاعي، مهدي عبيد العائد من الإصابة، بالمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال الحصة التدريبية

الأخيرة التي أجراها الفريق، أمس السبت، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، قبل يومين من موعد المقابلة الودية أمام كولومبيا يوم الثلاثاء بمدينة ليل الفرنسية على الساعة الـ 20:00 بتوقيت الجزائر

وعرفت هذه الحصة التدريبية الأخيرة غياب المدافع مهدي طاهرات، الذي ركن للراحة، فيما شاركت بقية العناصر في التمارين الفنية و البدنية، وهذا إلى غاية الساعة 20:15.