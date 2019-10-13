أقدم ما يزيد عن 300 تلميذ المتمدرسين بثانوية الشهيد فارس بن مهل بالشهبونية جنوبي المدية صبيحة اليوم الأحد على مقاطعة الدراسة.

وتجمهرو أمام متوسطة بلدية البواعيش مطالبين الجهات الوصية بتمكينهم من ثانوية ووضع حد لمعاناتهم مع التنقل حيث يواجه منذ عدة سنوات ما يقارب 400 تلميذ متاعب قطع حوالي ال 50 كم يوميا لبلوغ ثانويتهم بالشهبونية.

و أكد المحتحون وأولياؤهم أن أبنائهم يعانون داخل إقامة الثانوية التي لا تتوفر حسبهم على أدني ظروف العيش الكريم . حيث كثيرا ما تشهد نقصا فادحا من الماء ناهيك عن الوجبات الرديئة وابدي المحتجون تصميمهم لشن إضراب ما لم تتدخل الجهات الوصية ممثلة في مديرية التربية التي أوفدت ممثلين عنها إلى المنطقة المحاورة التلاميذ المحتجين وأبناءهم في وقت أكدت فيه أن هناك مشروع لانجاز ثانوية موجه للمنطقة وأنه قيد الإجراءات القانونية لمنح الصفقة لإحدى المقاولات الخاصة.