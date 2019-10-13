أعرب الرئيس المستقيل من نادي شبيبة الساورة محمد زرواطي للجنة الأنصار عن موافقته المبدئية للعدول عن قرار استقالته، حسبما علم اليوم الأحد من رئيس لجنة مناصري هذا النادي الصاعد من الجنوب المنتمي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .

و"بعد إلحاح مئات من الأنصار ومحبي النادي و ممثلين عن المجتمع المدني أعرب محمد زرواطي مبدئيا عن الموافقة على التراجع عن قرار الإستقالة من رئاسة النادي "، مثلما أوضح سي محمد بغلاب. وأضاف " نحن بلجنة الأنصار نؤيد عودة زرواطي لرئاسة النادي، باعتبار أنه يظل المسير الوحيد الذي بإمكانه تطوير النادي ".

وقد تولي محمد زرواطي رئاسة نادي شبيبة الساورة منذ إنشائه سنة 2008 وقد قدم رسالة استقالته من منصبه في 23 سبتمبر المنصرم بعد هزيمة أشباله بعقر دارهم أمام نادي الشباب السعودي (3-1) في ذهاب الدور السادس عشر من الكأس العربية لأندية كرة القدم.

ونشر محمد زرواطي نسخة من رسالة الاستقالة عبر الصفحة الرسمية للنادي مبرزا أنه أقدم على اتخاذ هذا القرار بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من طرف المناصرين و أطراف أخرى لا تحب الخير للنادي، حسب ما أوضح من جهته رئيس النادي بالنيابة محمد جبار.

" وقد حقق نادي شبيبة الساورة عديد الإنجازات والنجاحات بفضل تضحيات محمد زرواطي وأخلاق نكران الذات التي يتمتع بها، وساهم في بناء هذا النادي وهو يستحق كل التقدير لعمله من أجل تطوير النادي الوحيد الصاعد من الجنوب المنتمي إلى الرابطة الأولى لكرة القدم "ي كما صرح ذات المتحدث في وقت سابق.

وكانت الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت الأربعاء الماضي بدار الثقافة "قاضي محمد "ببشار قد رفضت بدورها وبالإجماع استقالة محمد زرواطي ومأمون حمليلي رئيس مجلس إدارة النادي .

و"يعكس ذلك مدى الأهمية التي يحظى بها زرواطي بهذه الجمعية الرياضية حيث أن تسييره الإداري والمالي كان محل إشادة من قبل الهيئات الوطنية لكرة القدم "، مثلما أشار جبار .

إن نادي شبيبة الساورة الذي فاز ضد فريق برج بوعريريج و تفوق على نادي بارادو على أرضية ملعبه السبت الماضي بنتيجة هدف لصف، يؤكد حسب مسؤولين محليين أن طاقم العارضة التقنية بقيادة ليامين بوغرارة لم يستسلم للأزمة التي مرت بها شبيبة الساورة والتي "توجد قيد التسوية" لما فيه الخير للنادي وأنصاره.