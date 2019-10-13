أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة البليدة بفتح تحقيق قضائي في أعقاب وفاة موقوف تعرض لوعكة صحية مع تشريح جثته لتحديد سبب الوفاة حسبما أعلنه اليوم الأحد بيان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء البليدة.

و أوضح البيان الذي استلمت وأج نسخة منه أن "المعني الذي تم إيقافه من طرف مصالح الأمن بحي جيلالي بونعامة بوسط المدينة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري في حدود الساعة الواحدة صباحا لاشتباه ارتكابه وقائع يجرمها القانون و بعد سماعه عن الوقائع المنسوبة إليه و عرضه على الطبيب قبل إدخاله غرفة التوقيف للنظري تعرض لوعكة صحية في حدود الساعة 10:20 صباحا استدعت حضور فريق طبي الذي حاول إسعافه دون جدوى".

و أضاف المصدر أنه "تم نقله مباشرة إلى مستشفى ابراهيم تريشين (الفابور سابقا) أين تمت معاينة الوفاة".

و أشار البيان إلى أن "المعني (غ. س) كان يعاني حسب المعطيات الأولية من مرض مزمن".

و خلص البيان إلى أنه "و عليه أمرت نيابة الجمهورية بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة مع فتح تحقيق في القضية".