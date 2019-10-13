تبعا للمعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول انقطاع خدمات الأنترنيت للمتعامل VFS Global فيما يخص تقديم خدمات منح التأشيرة من طرف القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر، فإن سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية توضح أن أي استعمال لشبكة إفتراضية خاصة VPN خارج الأطر التنظيمية يُعتبر خرقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعليه فإن مستعملها يكون مطالبا إلزاميا بالتصريح بها ومطابقتها للتدابير المعمول بها. كما أن سلطة الضبط، وبحكم القوانين والتنظيمات التي تحكم الاتصالات الإلكترونية بالجزائر، تبقى في خدمة كافة المتعاملين لدراسة ملفاتهم فور استلامها وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.