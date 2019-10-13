جدد النجم البرازيلي نيمار العهد مع الإصابات، وخرج بعد دقائق من انطلاقة مواجهة اليوم الأحد أمام نيجيريا.

وخرج اللاعب مصابا بعد 12 دقيقة فقط من انطلاق المباراة التي جرت بسنغافورة وانتهت بالتعادل 1-1، ولعب محله فيليب كوتنيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

ولم تتضح بعد مدى خطورة التمزق الذي أصاب الفخذ اليسرى لنيمار، ولكن خبر الإصابة أثار مخاوف في باريس سان جيرمان من غياب اللاعب فترة طويلة بعد بدايته الموفقة خلال هذا الموسم.

وكان نيمار تعرض لإصابات متكررة منذ انضمامه لسان جيرمان صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني، الأمر الذي أدى لحرمانه مع الفريق في فترات حاسمة والغياب عن بطولة كوبا أميركا التي توج بها المنتخب البرازيلي الصيف الماضي.

ووفقا لتقارير صحفية فإن نيمار أصيب تسع مرات خلال فترة وجوده مع باريس سان جيرمان، مما تسبب في غيابه عن أربعين مباراة.

كان نيمار انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، وقد فشلت محاولات عودته للنادي الكتالوني الصيف الماضي بعد تعثر المفاوضات بين الناديين.