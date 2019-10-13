أعلن مرشح الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، إقراره بالهزيمة أمام منافسه قيس سعيد، مؤكدا أنه لا يعتبر نفسه "خاسرا سيئا'".

وقال القروي في تصريح إعلامي إثر مؤتمر صحافي بمقر حملته، إنه يقبل الهزيمة في الانتخابات الرئاسية ولا يعتبر نفسه ''خاسرا سيئا'' بالنظر إلى الظروف التي مر بها خلال الحملة الانتخابية، وفق تصريحه.

وقد نقل التلفزيون الرسمي التونسي، عن مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي، فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 76 بالمئة من أصوات الناخبين.