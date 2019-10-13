اضطرّ وزير الخارجية المغربي السابق، صلاح الدين مزوار، للاستقالة من منصبه كرئيس للكونفدرالية العامة للمؤسسات المغربية بعد مداخلة “غير موفقة” حول الجزائر في منتدى اقتصادي احتضنته مدينة مراكش المغربية بحضور دبلوماسيين ومسؤولين سياسيين أجانب. ومن ضمن ما قاله مزوار “أحيي الحراك السلمي الذي تعرفه الجزائر منذ أشهر”. وقالت وسائل إعلام مغربية إن وزارة خارجية المملكة وبّخت الوزير السابق على تصريحاته بشأن الجزائر وأدانتها ووصفتها بـ«غير المسؤولة والخرقاء وغير المدروسة”، مؤكدة بأن الخوض في القضايا الدولية من اختصاصها ولا دخل للكونفدرالية العامة للمؤسسات المغربية فيها. وذكرت الوزارة في بيان لها أن “موقف المغرب مما يحدث في الجزائر واضح وهو عدم التدخل في شؤونها”.